Rottweil Filmabend entführt in interessante Landschaft

Der zweite Film führt die Zuschauer in die Rhön. Dieses Mittelgebirge zeichnet sich durch eine besondere Reichhaltigkeit an unterschiedlichen Lebensräumen aus, welche zu einer sehr hohen Tier- und Pflanzendichte beiträgt. Das Biosphärenreservat Rhön im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen beheimatet Schwarzstörche in urigen Buchenwäldern, Kathedralen von Basaltfelsen, Moore und eiszeitliche Blockschutthalden, Uhus und Wiesenweihen sowie Borstgrasrasen und Bergwiesen mit Arnika und Türkenbund, traditionelle Mähwiesen mit Wachtelkönig und Birkhuhn und nicht zuletzt orchideenreiche Kalkmagerrasen voller Schmetterlinge, mit Raritäten wie der Berghexe. Im Anschluss kann man gerne noch zum Gedankenaustausch verweilen. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Der Eintritt ist frei.