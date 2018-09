Rottweil Film, Tanz, Theater und mehr

Die Besucher erwartet in dieser langen Nacht am 23. November unter anderem ein Tanzworkshop, Theaterworkshop, eine inklusive Band, der Auftritt eines Gebärdenchors, Yoga auf dem Stuhl und vieles mehr. Gemeinsam mit dem Medienzentrum Rottweil, vertreten durch Carmelinda Floridia – langjährige und verbundene Kooperationspartnerin des MGH in Rottweil im Rahmen der monatlichen Filmbar – werden in der "Langen Nacht der Vielfalt" zudem eine ausgewählte Bandbreite an inklusiven Spiel- und Dokumentationsfilmen gezeigt. Nach jedem Film wird es einen gemeinsamen Austausch geben, um die Inhalte Revue passieren zu lassen.