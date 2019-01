Rottweil FFR will neue Stelle im KiJu

Rottweil. Den entsprechenden Antrag haben die FFR-Stadträte Reiner Hils und Elke Reichenbach jetzt an Oberbürgermeister Ralf Broß übermittelt.

Im Herbst 2017 fand in Rottweil das erste Jugendhearing unter großer Beteiligung von Schülern der Rottweiler Schulen statt. Die Neuauflage im Oktober 2018 war noch stärker besucht. Die zeige, so FFR, dass die Jugendlichen durchaus Interesse hätten, sich in den politischen Willensbildungsprozess einzubringen.

Aus den Jugendhearings entstanden mehrere Arbeitsgruppen, die sich und ihre Arbeit bereits mehrmals den Gemeinderatsgruppierungen und -fraktionen vorstellten und sich teils aktiv in die Vorbereitung der Bewerbung zur Landesgartenschau 2028 in Rottweil einbrachten. Einige Wunschprojekte der Jugendlichen wurden umgesetzt, andere benötigen weitere Planungen und zeitintensive Begleitungen.