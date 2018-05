Rottweil FFR erneuert Forderung nach autofreien Innenstadt

"Die bisher von der Stadtverwaltung in den Blick genommenen autonom fahrenden Kleinbussen könnten nicht nur Bahnhof und Thyssenkrupp-Testturm mit der Innenstadt verbinden, sondern auch die Parkflächen außerhalb der historischen Innenstadt", äußert FFR-Sprecherin Elke Reichenbach. Tagsüber brach liegende Flächen würden sinnvoll genutzt, der Parkdruck auf die Innenstadt wäre gemindert, Fußgänger könnten zeit- und kräftesparend in die Innenstadt gelangen.

Dies könnte Hand in Hand gehen mit der von FFR schon lange gewünschten Sperrung der historischen Innenstadt für den Autoverkehr, so Reichenbach. Das historische Straßenkreuz wäre Fußgängerzone, nur Anwohner und Autofahrer mit Sondergenehmigung dürften dort hineinfahren und parken. "Das wäre eine echte Aufwertung der Innenstadt, ähnlich wie in Villingen", so Reichenbach.

Vorstellbar sei für FFR ein Rundkurs der autonomen Busse vom Bahnhof über die Stadthalle und Sportanlagen an der Groß’schen Wiese vorbei zum Friedrichsplatz. Damit ließen sich nebenbei auch die Nutzer von Sportanlagen, Aquasol und Freibad wie auch die Besucher des Wohnmobilplatzes erreichen, glaubt FFR.