Rottweil Feuerwehrhaus: Satte Mehrkosten für Stadt

Bis in den Entwurf des Haushaltsplans für das laufende Jahr haben die neuen Zahlen noch nicht durchgeschlagen. Doch Oberbürgermeister Ralf Broß war es bei seiner Neujahrsansprache eine Erwähnung wert. Die Stadträte seien im Rahmen der Haushaltsvorgespräche bereits über die Kostensteigerung informiert worden, kündigte Broß an, in den anstehenden öffentlichen Sitzungen die Ursachen transparent zu machen und nachvollziehbar darzustellen.

Die zentralen Punkte sprach der Oberbürgermeister am Sonntagabend gleich an: die Baukonjunktur und der schlechte Baugrund. Dass es so kommen wird, hatte Stefan Hermann, Abteilungsleiter Hochbau bei der Stadtverwaltung, den Stadträten bereits im vergangenen Jahr angekündigt und erläutert. Und "so langsam haben wir freie Sicht auf die Endkosten", sagt Hermann, der mit insgesamt 580 000 Euro an Mehrkosten rechnet. Das wären sieben Prozent mehr als bislang im Haushalt veranschlagt. Dort sind für die Baumaßnahmen knapp 7,5 Millionen Euro aufgeführt, die nun entsprechend aufgestockt werden müssen. Hinzu kommen knapp 1,3 Millionen Euro für den Kauf des Grundstücks und alten Gebäudes.

Angefallen ist der Großteil davon im Rohbau: Als die Baustelle in einer "katastrophalen Wetterperiode drei Wochen regelrecht abgesoffen ist", wie der Hochbau-Abteilungsleiter schon vergangenes Jahr erklärt hatte. Als das alte Gebäude abgebrochen war, stellte sich zudem heraus, dass der Untergrund zu weich war und deshalb ausgetauscht werden musste.