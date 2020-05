Rottweil Feuerwehr kann Waldbrand gerade noch verhindern

Der Ausbruch eines Waldbrandes war nur eine Frage der Zeit, so die Polizei. Dass es nicht soweit kam, sei angesichts der derzeitigen Trockenheit in den Wäldern nur Zufall gewesen. Die Feuerwehr brachte den Brand mit viel Wasser und großflächigem Abgraben des Waldbodens an der Brandstelle unter Kontrolle. Einige Waldbäume wurden durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Als Brandursache kommt möglicherweise eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe in Betracht.