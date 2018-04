Rottweil Festivalmacher starten Gartenschau-Offensive

Schaffert und Schwab sind sich einig: Im Gartenschau-Jahr sollten die Sommersprossen nicht nur wie üblich in den barocken Kirchen, im Kapuziner-Sonnensaal oder im modernen Umfeld der Kunststiftung Hauser stattfinden. Ihre Vision für RW 2028: "Unsere Musiker spielen sicher auch gerne mitten in einem Blumenmeer und im Glashaus der Landesgartenschau."

Unter dem Leitmotiv "Schöpfung – Natur – Kultur " können sich auch die Organisatoren der Sommerkonzerte in Rottweiler Kirchen eine Beteiligung an der Landesgartenschau gut vorstellen. "Wir Menschen dürfen uns an Gottes Schöpfung erfreuen, wir haben aber auch eine Verantwortung für sie. Insofern sollte sich jeder Christ für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen", so der katholische Kirchenmusiker Wolfgang Weis, der mit Kirchenmusikdirektor Johannes Vöhringer von der evangelischen Gemeinde die Reihe organisiert. Bei insgesamt acht Konzerten können die Besucher die kunstvoll gestalteten Kirchenräume und spirituellen Hörgenuss erleben. Weis und Vöhringer würden als Verantwortliche für liturgische und konzertante Kirchenmusiktradi-tionen in Rottweil die Landes-gartenschau gerne zum An-lass nehmen, Kirche "in die Welt hinaus" zu öffnen, denn der selbstverständliche Transfer von einer Generation zur nächsten sei längst passé.

Das vierte Festival im Bunde ist zugleich der größte Publikumsmagnet: Der Rottweiler Ferienzauber lockt Jahr um Jahr im Juli und August viele Tausend Besucher auf das Veranstaltungsgelände beim Wasserturm und ins historische Kraftwerk im Neckartal. Ferienzauber-Urgestein und MuM-Vorsitzender Reiner "Archie" Armleder betont: "Eine Landesgartenschau ist so bunt und vielfältig wie der Rottweiler Ferienzauber. Beides passt also wunderbar zusammen." Der MuM-Verein, der den Ferienzauber seit vielen Jahren mit der Rottweiler Agentur trend factory organisiert, stehe daher "voll hinter der Bewerbung der Stadt Rottweil". Armleder kann sich einen musikalischen Austausch gut vorstellen, vielleicht sogar gemeinsame Veranstaltungen in der Innenstadt oder auf dem Gelände der Landesgartenschau. "Der Ferienzauber zeigt: Rottweil kann derartig große Events erfolgreich stemmen."