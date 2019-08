Rottweil Ferienzauber: Herber Charme und schräge Texte

Die Vorfreude ist groß. Dass Karten für eine Abendveranstaltung beim Rottweiler Sommerfestival so schnell weg waren, gab’s noch nie. Dabei wird Ferdi Riester, der Mann an der Gitarre, nicht müde, den Hobby-Charakter des Ensembles zu betonen. Aus einem Intermezzo bei einer Chorfeier vor fast einem Vierteljahrhundert hat sich ein Konzept entwickelt, das durchaus charmant ist. Zu Hits ganz unterschiedlicher Genres texten die Damen Strophen, die nur bedingt mit dem Thema zu tun haben müssen. Dafür sind sie schonungslos ehrlich und gerne konsequent selbstironisch.

Quell der Kreativität ist das Fehlatal – müsse man nicht gesehen haben, eine Internet-Recherche reiche, meint Riester, der auch die Moderation übernimmt und mit eigenen Liedern vornehmlich die Leiden des Mannes im Damenteam besingt. An der Fehla liegt auch Neufra, dessen dörflicher Alltag doch einiges an Themen hergibt. Obwohl, das Mann-Frau-Beziehungsdings findet sich in dieser oder jener Form wohl so ziemlich überall. Viel Stoff also, das dürfen die Fehlaperlen annehmen, über den ihr Publikum ziemlich genau Bescheid weiß. Möglicherweise aus eigener Anschauung.

Der satirische Charakter des Auftritts nicht weniger als der Texte schafft die Distanz, das Ungeheuerliche auf der Bühne allzu persönlich zu nehmen. Und Riester macht vor, wie man souverän damit umgeht, als ins Team Geheirateter kostenloser Begleiter und Quotenmann zu sein. Übrigens: Gestern Abend war er nicht alleine, die schrillen Fehlaperlen traten in großer Besetzung mit Schlagzeuger und Akkordeonist auf. Das macht die Musik natürlich schmissiger und kitzelt den Gesang noch einmal ein bisschen hoch.