Rottweil Ferienzauber geht in die 30. Auflage

Rottweil. Halt, nein, der Abend am 26. Juli mit den "Acabellas" am Wasserturm ist wieder rausgenommen, da ausverkauft, und Tickets für Tim Bendzko, der zeitgleich im Kraftwerk auftritt, werden auch langsam knapp. Auch um Tickets für Montag, 6. August, wenn Heinrich del Core zu seinem "Comedy Club" lädt, muss man sich sputen. Vorsichtshalber haben die Organisatoren für diese Traditionsveranstaltung schon mal einen zweiten Abend mit demselben Programm eingeplant: Wo Zauberer, Liedermacher und Comedians schon mal in Rottweil sind, treten sie eben am Dienstagabend (7. August) gleich noch einmal auf.

Um Karten für das Konzert von "Fools Garden", deren Chartbreaker "Lemon Tree", der Mitte der 1990er-Jahre hoch und runter gespielt wurde, dürfte jeder im Alter zwischen 25 und 85 irgendwie kennen, muss man sich übrigens nicht kümmern. Bei ihrem Konzert am 9. August ist der Eintritt frei. Das hat natürlich einen guten Grund. Das Rottweiler Sommerfestival feiert runden Geburtstag. In diesem Jahr steht die 30. Auflage ins Haus. Ein großes Open Air mitten in der Stadt, wie seinerzeit mit Dieter Thomas Kuhn, wurde verworfen. Zum einen lief damals alles so gut – Stimmung inklusive – dass eine Neuauflage eher nicht daran heranreichen wird, vom Wetterrisiko, das in jüngerer Zeit manches Festival übel heimsuchte, ganz zu schweigen. Zum anderen gab es mit dem großen Turmfest erst vor knapp einem Jahr eine Mammutveranstaltung mitten in der Stadt.

So kam man auf die Idee, zum 30. Geburtstag den Ferienzauber-Besuchern mit dem Gratis-Konzert ein Dankeschön zu sagen. Davon nicht tangiert sind übrigens die anderen kostenfreien Abende am Wasserturm: Auch die gibt es. Freitags eher als Mottoabend mit Programm, samstags mit Live-Partymucke von regionalen Bands.