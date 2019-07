Rottweil Ferienzauber feiert Auftakt nach Maß

Kaum zu glauben, dass es bereits 13 Jahre her ist, dass der bayerische Kabarettist beim Rottweiler Sommerfestival im Kraftwerk zu Gast war. Und nochgar nicht so lange her ist der letzte Auftritt der "Biermösl Blosn" beim Ferienzauber.

Da, unterm Wasserturm, hatte man freilich gemerkt, dass etwas anders ist – und wenige Monate später wurde denn auch die Auflösung des Kult-Ensembles bekannt. Zu zwei Dritteln sind die "Well-Brüder aus’m Biermoos" die bekannte Besetzung: Neben Musikus Stofferl und dem – die Tuba kann halt nicht so brillieren wie eine hohe Barocktrompete – durchaus musikalischen Michael Well ist inzwischen Karli mit von der Partie. Er ist zum Beispiel das Streichorchester an Steirischen. Hört sich gut an, funktioniert sehr gut, ist ein bisschen wie "Biermösl Blosn 2.0", wobei die Version "1.z" ausgeblendet werden darf. Zu kryptisch? Die neue, ebenfalls multiinstrumentale Truppe ist näher an der alten als die alte zuletzt beim Ferienzauber war. Oder noch einfacher: Das Trio ist einfach super, urmusikantisch wie eh’ – und politisch auf scharf gebürstet sowieso. Da wird der tägliche Wahnsinn genussvoll analysiert. Ob Merkwürdiges in Bayern vorgeht, in Hausen – da kommen sie her – auf der Welt oder in Rottweil: In so nein Gstanzl lassen sich haarsträubende oder einfach nur seltsame Zustände launig einbinden und dabei messerscharf analysieren.

Das macht Gerhard Polt natürlich auch. Gestern Abend bester Laune, mit einem Füllhorn an absurden Assoziationen, die sich freilich stringent entwickeln und zu einer fatalen Kette reihen, ist schlicht begeisternd. Ob als Nachbar, einfach nur Mensch oder Pfarrer: Über allem steht ein unverschämt präsentes und über den Abend vielgestaltiges Ich, das ausspricht, was mancher denkt, und es gleichzeitig ins Aas schießt, weil es stets ins Bizarre mündet – nach einer durchaus nachvollziehbaren Verknüpfung. Den Spiegel vorhalten, mag man so etwas genannt haben, und es funktioniert noch immer. Nicht nur, weil es in manchen Aspekten Wiedererkennungselemente gibt, sondern weil manches vielleicht "einfach mal gesagt gehört". Punkt. Am besten so, wie Polt es sagt, nicht dem einzelnen Wort nach, sondern in der Gesamtschau.