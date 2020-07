Rottweil Ferienzauber-Feeling trotz Corona

Ferienzauber-Feeling in Rottweil

Rainer Armleder, einer der Macher des Ferienzaubers, ein Festival, das in diesem Jahr wegen der Corona-Krise abgesagt werden musste, äußert sich im sozialen Netzwerk Facebook begeistert. "Dank Heinrich Del Core wenigsten ein bisschen Ferienzauber-Feeling in Rottweil." Gefühlsverstärkend tritt in den Pausen "Figa & Schuss" auf – sie sind gute Bekannte des Ferienzaubers.

Überhaupt das Gefühl. Heinrich Del Core berichtet von seinem ersten "richtigen" Auftritt nach viereinhalb Monaten vor Publikum – das war in der vergangenen Woche in Baienfurt, einem Ort am Bodensee. "Das war schon emotional", sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. "Man hat gesehen, wie sehr die Leute darauf gewartet haben, die haben richtig Hunger auf so etwas." Auch der Comedian lechzt nach Auftritten vor Publikum. In diesen Tagen tritt er in Hannover auf, die Shows sind jedes Mal ausverkauft. Das hofft er natürlich auch für die Veranstaltungen in Rottweil. An jedem der drei Abende kann er 280 Gäste begrüßen. Kaum war die Kunde von dem Sommer-Spezial draußen, wurden flugs 100 Karten gekauft. Es wird auch nicht zu wenig versprochen: "Sprachwitz, Erzählkunst und Situationskomik geben sich bei dem schwäbischen Multitalent ebenso die Klinke in die Hand wie die namhaften Gäste." Man darf gespannt sein.

Rottweil hält zusammen

Interesse und Hilfsbereitschaft jedenfalls sind groß. Die Stadt kümmert sich um Absperrgitter, Mike Wutta schaut nach der Bestuhlung, ein befreundetes Ehepaar stellt Del Core eigens Privaträume als Künstlergarderobe zur Verfügung – Rottweil hält zusammen. "Das ist einfach klasse", so Del Core, der darauf hinweist, dass beim Ticketkauf persönliche Angaben zu machen sind. So will es nun einmal die Coronaverordnung.

Tickets gibt es zu 25 Euro, zuzüglich Gebühren, unter www.reservix.de oder bei der Buchhandlung Klein in Rottweil. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 19 Uhr, Einlass bereits ab 18 Uhr.

Der Schwarzwälder Bote verlost für jeden Abend zwei Tickets. Bitte eine E-Mail an redaktionrottweil@schwarzwaelder-bote.de schicken mit Stichwort "Comedy-Club". Bitte Absender und Telefonnummer nicht vergessen.