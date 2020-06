Rottweil Ferienzauber fällt komplett flach

Vorstand und Geschäftsführung des Festivals hätten bis zuletzt versucht, eine umsetzbare und attraktive Variante am Wasserturm zu realisieren. Nach all den Überlegungen sei mehr und mehr klar geworden, dass die Besonderheiten und das, wofür Festival und Biergarten am Wasserturm stünden, in diesem Sommer nicht machbar seien.