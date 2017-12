Rottweil Ferienzauber: Erste Highlights stehen fest

Musikalisch hat der Ferienzauber auch dieses Jahr wieder für jedes Alter und jeden Geschmack etwas zu bieten. Von Tim Bendzko (26. Juli 2018), der durch Hits wie "Nur noch kurz die Welt retten" und "Keine Maschine" bekannt wurde, über die Band Status Quo (17. August), deren Song "Rockin' all over the World" sicher jedem ein Begriff ist, bis hin zu Wolfgang Ambros (15. August), der sich mit seinem größten Hit "Schifoan" einen Namen gemacht und gleichzeitig einen Ohrwurm für die Ewigkeit geschaffen hat.

Traditionell startet der Ferienzauber vom 18. bis 21. Juli im Kraftwerk und zieht dann für zweieinhalb Wochen an den Wasserturm, dessen gemütlicher Biergarten in grüner Umgebung sich zu dem Biergarten in der Region entwickelt hat. Ein perfekter Ort zum Entspannen, der dazu einlädt, das Geschehen in lockerer Atmosphäre zu genießen. Das vielversprechende Familienprogramm zieht jedes Jahr Jung und Alt in seinen Bann. Für die kleinen Gäste sorgen Kinderspielgeräte, Hüpfburgen und Ponyreiten für Spiel, Spaß und Spannung.

Zum großen Finale kehrt der Ferienzauber vom 15. bis 25. August wieder ins Kraftwerk zurück.