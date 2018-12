Rottweil Ferienzauber: Erste Highlights stehen fest

Traditionell startet der Ferienzauber vom 18. bis 24. Juli im Kraftwerk und zieht dann für zweieinhalb Wochen an den Wasserturm, dessen gemütlicher Biergarten in grüner Umgebung sich zu dem Biergarten in der Region entwickelt hat. Ein perfekter Ort zum Entspannen, der dazu einlädt, das Geschehen in lockerer Atmosphäre zu genießen, heißt es in der Pressemitteilung. Zum großen Finale kehrt der Ferienzauber, eines der traditionellsten Kulturfestivals in Baden-Württemberg, vom 12. bis 24. August wieder ins Kraftwerk zurück. Das imposante Erscheinungsbild des unter Denkmalschutz stehenden Industriegebäudes der 20er-Jahre bietet mit seinen Veranstaltungsräumen in genau dieser Umgebung eine Plattform für Großveranstaltungen der besonderen Art. Auf weitere Highlights beim Ferienzauber 2019 darf man gespannt sein.