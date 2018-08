Rottweil Ferien beeinflussen Arbeitsmarkt

Zum Vergleich: In Baden-Württemberg stieg die Quote gegenüber Juli 2018 um zwei Zehntel auf aktuell 3,3 Prozent. Eine deutliche Zunahme habe es bei den jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren im Vergleich zum Juli gegeben. Deren Zahl stieg um 230 oder 27,5 Prozent auf 1055 Personen. "Um diese jungen Frauen und Männer werden wir uns intensiv kümmern", betont Faust. "Unser Ziel ist es, möglichst vielen von ihnen einen raschen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen." Schließlich seien dies gut ausgebildete junge Leute, die in der Regel als Fachkräfte am Markt gefragt seien und nur eine relativ kurze Zeit der Arbeitslosigkeit zwischen zwei Beschäftigungen überbrücken müssten. Das sollte unter den derzeitigen konjunkturellen Bedingungen in der Region auch gelingen. Derzeit würden die meisten Verträge für den September – also für die Zeit nach den Betriebsferien abgeschlossen.

"1470 Zugänge an offenen Stellen – zwar fast 820 weniger als im Juli – zeigen dennoch, dass trotz der Betriebsferien weiter Personalbedarf besteht", meint die Agenturchefin und hebt hervor: "Im Stellenbestand von derzeit rund 7260 Angeboten fällt ein Bereich besonders ins Auge: Allein in den Fertigungsberufen sind dem Arbeitgeber-Service derzeit 3380 Stellenangebote bekannt sowie 1020 für Verkehrs- und Logistikberufe, 980 für Kaufleute und 740 für Gesundheits- und Pflegeberufe."

2915 Personen meldeten sich im Laufe des Monats neu oder erneut arbeitslos, 420 mehr als im Juli. Davon kamen 1105 direkt aus Erwerbstätigkeit. 2235 Männer und Frauen konnten sich im Gegenzug aus der Arbeitslosigkeit abmelden, 760 von ihnen in Arbeit sowie weitere 415 in Ausbildung oder Qualifizierung.