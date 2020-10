Rottweil Felix Binder bringt Netflix-Top-Film heraus

Am 2. September 2020 wurde der Film dort veröffentlicht. "Für das normale Fernsehen und das Kino ist der Film wahrscheinlich zu speziell", meint Binder. Ob das stimmt, wird sich zeigen. 2021 soll er im ZDF gezeigt werden. "Netflix hat den Vorteil, dass man keine großen Massen erreichen muss, sondern auch viele kleine Mengen in verschiedenen Ländern reichen."

Dass der Film nun international so erfolgreich ist, war nicht der Hintergedanke Binders. Umso mehr freut er sich über weltweite Kommentare, etwa aus den USA oder von der "India Times".

Dabei ist der Film für den Rottweiler, der inzwischen in Berlin wohnt, auch eine Art Familienprojekt. Die Hauptpersonen haben bereits in früheren Produktionen von Binder mitgespielt.

Cornelia Gröschel war schon in der satirischen ZDF-Sitcom "Lerchenberg" dabei. Die Serie hatte Binder nach seinem Filmregie-Studium an der Hamburg Media School erfunden. Schauspieler Tim Oliver Schultz war ein wichtiger Teil von Binders erstem Film "Club der roten Bänder – Wie alles begann", der am 14. Februar 2019 Kinostart hatte. Nun spielen die beiden Schauspieler Restaurantmitarbeiterin Wendy und ihren Arbeitskollegen Elmar.

Verschwörung auf der Spur

Wendy arbeitet in einem Schnellrestaurant. Als sie den obdachlosen Marek (Wotan Wilke Möhring) trifft, rät dieser ihr, die Pillen, die sie von ihrer Therapeutin bekommt, seit sie als Kind einst ihre ganze Schule zerlegt hat, abzusetzen. Als sie das tut, spürt sie plötzlich, dass sie Superkräfte hat. Gemeinsam mit ihrem Arbeitskollegen Elmar, der ebenfalls welche hat, versuchen sie, dem Ursprung der Fähigkeiten auf den Grund zu gehen und kommen einer Verschwörung auf die Spur.

Corona konnte dem Filmdreh nichts anhaben, da dieser bereits im Sommer 2019 stattfand. Somit kümmerte sich Binder während des Lockdowns lediglich noch um Schnitt und Ton. Die Premiere musste allerdings ausfallen. "Das Risiko wollten wir nicht eingehen. Schade, denn das ist immer die Belohnung für alle: den fertigen Film zu sehen", sagt der 43-Jährige.

Es mangelt nicht an Selbstkritik

Er selbst hat "Freaks – Du bist eine von uns" mittlerweile um die 200 Mal gesehen. "Richtig entspannt anschauen kann ich den ohnehin nicht, weil einem als Regisseur natürlich lauter Kleinigkeiten auffallen, die nicht perfekt sind", meint er.

Aktuell arbeitet Felix Binder an einer Serie für Vox, die im Frühjahr startet. Drehbeginn ist in zwei Wochen. Am Set wird es eine Hygienebeauftragte geben. Zudem werden ständig Masken getragen. Die Schauspieler, bei denen Nähe erforderlich ist, werden ständig getestet und müssen sich dazwischen zeitweise in Isolation begeben. "Es klingt nach viel, aber ich habe mir das alles schlimmer vorgestellt", sagt Binder.

Bei der Dramedy-Serie mit Namen "Tonis Welt", an der Binder arbeitet, handelt es sich um ein Spin-Off von "Club der roten Bänder". Die Serie erzählt die Geschichte von Asperger-Autist Toni (Ivo Kortlang) und Valerie (Amber Bongard), die das Tourette-Syndrom hat, viele Jahre nach ihrer Mitgliedschaft im "Club der roten Bänder". Die beiden wollen ein neues Leben beginnen, in dem sich der gewohnheitsliebende Toni nicht an gelernten Strukturen festhalten kann. Dennoch ist er fest entschlossen, Valerie zu beweisen, dass er der richtige Mann für ein gemeinsames Leben ist.

Die Serie geht erneut in eine ganz andere Richtung als das, was Felix Binder bislang gemacht hat. Doch gerade das gefällt ihm so sehr daran. "Ich hoffe, dass ich noch viele neue, besondere Projekte haben werde, die ganz anders sind als meine bisherigen. Diese Abwechslung macht den Reiz aus."