Rottweil feiert „Jazz in Town“

38 Jazzfestvereins-Vorsitzender Simon Busch hieß die Besucher vor der Bühne am Alten Rathaus willkommen. Foto: Siegmeier

Musikgenuss pur erleben die Besucher am Mittwochabend in der Rottweiler Innenstadt. Der Jazzfestverein ist mit dem grandiosen Auftakt des 37. Jazzfestivals mehr als zufrieden.









„Es war ein fantastischer Abend bei wunderbarem Wetter, der die Menschen in die Stadt gelockt hat und gezeigt hat: In Rottweil ist was los! Es gab keine nennenswerten Zwischenfälle und das bei rund 2600 zahlenden Besuchern“, zog Jazzfestverein-Vorsitzender Simon Busch positive Bilanz.