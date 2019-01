Rottweil Feiernde verhalten sich besonnen

Kreis Rottweil. Für den Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen mit den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil, Freudenstadt, dem Zollernalbkreis und dem Schwarzwald-Baar-Kreis ist der Jahreswechsel mit rund 85 Einsätzen im Zusammenhang mit Silvester vergleichsweise ruhig verlaufen, heißt es in einer Mitteilung und bestätigt Polizeisprecher Peter Mehler auf Anfrage unserer Zeitung. Herausragende oder gar schwerwiegende Ereignisse mussten die eingesetzten Beamte nicht bewältigen.

Durch fahrlässige oder teils auch vorsätzlich falsche Handhabung von Feuerwerkskörpern kam es zu 15 kleineren Bränden - meist Mülltonnen - mit geringem Sachschaden, zu welchem die Feuerwehren zusammen mit der Polizei ausrücken mussten. Dies vorwiegend in der Doppelstadt Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis.

In Denkingen im Landkreis Tuttlingen zog ein solcher Mülleimerbrand auch eine Hausfassade an einem Anwesen in der Hauptstraße in Mitleidenschaft. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei des Polizeipräsidiums Tuttlingen verzeichnete im Zusammenhang mit der Silvesternacht sechs kleinere Sachbeschädigungen und 17 sonstige unspektakuläre Einsätze. Infolge übermäßigen Alkoholkonsums kam es in sieben Fällen zu Körperverletzungen. Zudem mussten in 26 Fällen Streitigkeiten geschlichtet, Ruhestörer ermahnt und Personen den ebenfalls in der Silversternacht im Einsatz befindlichen Rettungskräften des Roten Kreuzes beziehungsweise der Malteser zugeführt werden.