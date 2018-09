Den Eingang zur neuen Arthur-Bantle-Halle zierte ein Schwarzwälder Paar in moderner Tracht, aber in der Halle waren am Samstagabend nur Dirndl und Krachlederne zu sehen. Zum Oktoberfest des FC Hardt verloren die sonst so stolzen Schwaben ihre Fassung und verkleideten sich als Bajuwaren. Dabei hatten gerade Nordlichter "dem Stern des Südens" zwei Zacken aus der Krone gebrochen. Zum Trost für die Fans spielte der Musikverein die "Kuschel Polka" und mit dem "Sorgenbrecher" zu einer Maß wurde schnell alles zum "böhmischen Traum" – und die "2 Hofemer" heizten die Festzelt-Stimmung auf. Foto: Ziechaus