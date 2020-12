Kreis Rottweil (psh). Keine Entspannung signalisieren die aktuellen Corona-Zahlen im Landkreis Rottweil. Die nachgewiesenen Infektionsfälle stagnieren weiterhin auf hohem Niveau. Am Sonntag vermeldete das Kreisgesundheitsamt 2284 positive Fälle, dies sind 99 mehr als am Freitag. 427 Personen galten am Sonntag als aktive Fälle. Es bleibt bei bislang 40 Todesopfern. Die Inzidenz liegt bei 143 und ist nur leicht gesunken. In den Nachbarkreisen Tuttlingen und Schwarzwald-Baar verharrt sie nahe 200. Spitzenreiter bei den Neu-Infektionen sind in absoluten Zahlen naturgemäß die Städte Rottweil, Schramberg und Oberndorf, wobei Sulz, einst ein Brennpunkt der Infektionen, mit drei neuen Fällen relativ glimpflich davonkommt. Nur in Eschbronn, Schenkenzell und Schiltach wurden keine Neu-Infektionen diagnostiziert.