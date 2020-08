Rottweil „Fasnet kann man nicht verbieten“

"Halten hoch die Tradition, weichen niemals ab davon", heißt es im Text des Rottweiler Narrenmarsches, den Otto Wolf einst verfasste. Die Fasnet ausfallen zu lassen, ist für viele Rottweiler undenkbar. Und so wird auch eifrig diskutiert, seit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Thema vor einigen Tagen auf das Tapet brachte.

"In Rottweil ist noch alles offen", beruhigte Narrenmeister Christoph Bechtold auf Anfrage. Er sieht das Thema gelassen. Coronabedingt habe es seit der Fasnet keine Ausschusssitzungen mehr gegeben. Man habe sich mit der Thematik also noch in keiner Weise befasst. Und Bechtold sieht hier auch keine Brisanz. Ganz im Gegenteil: "Da wir keinen großen Vorlauf haben, können wir die Entscheidung auch recht spontan treffen", sagt er.

Momentan sei das "Haus 1", das Domizil der Narrenzunft in der Hauptstraße, geschlossen, auch die Ausstellung. Erst nach der Sommerpause, am 29. September, stehe die nächste Ausschusssitzung an. "Da werden wir uns dann unterhalten, wie es weitergeht", so der Narrenmeister. Eine endgültige Entscheidung behalte man sich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch vor. Eines ist für ihn allerdings klar: "Die Fasnet kann man nicht verbieten!"

Fasnet war schon einmal abgesagt

Im Jahr 1991 war die Fasnet aufgrund des Golfkriegs abgesagt. Selbst wenn es in diesem Jahr keinen offiziellen Narrensprung und dergleichen gegeben habe, feierten die Rottweiler eine kleine, aber feine Fasnet. Manche bezeichnen sie sogar als "die schönste Fasnet überhaupt".

Verfrühte Entscheidungen wolle man in Rottweil nicht treffen. Mit diesem Vorgehen sind die Rottweiler übrigens auch nicht alleine. Während einige Zünfte und Narrenvereine im Land die Fasnet bereits jetzt schon abgesagt haben, gibt es unzählige, die sich die Entscheidung noch vorbehalten.

"S’ghot dagege (hoffentlich)", schreibt die Elzacher Zunft auf ihrer Homepage. Die Überlinger Hänsele betonen, dass sie bereits jetzt schon für 2021 planen, "als wenn nix wäre", wie Hänselevater Harald Kirchmaier kürzlich in einem Interview sagte. Schließlich sei Absagen leichter als kurzfristig eine solch‘ große Veranstaltung zu organisieren. Bei der Oberndorfer Zunft indes ist es noch ruhig. Man darf also abwarten, wie der Viererbund mit dem Thema umgeht.

"Gefühlt werden wir frühestens im Dezember oder Januar eine Entscheidung treffen. Man sollte die Lage im Januar auf jeden Fall abwarten", so Bechtold. Er macht aber deutlich, dass man sich an die Vorgaben von Bund und Land halten werde.