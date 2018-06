Rottweil Familien werden nicht allein gelassen

Der Schwerpunkt in der Erziehungs- und Familienberatung, die ebenfalls im Jugendamt angesiedelt ist, liegt im ambulanten Bereich, wobei die Unterstützung auch langfristig ausfallen kann. Die Sozialpädagogische Familienhilfe kümmert sich um Familien, die es aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, die Aufgaben und Verpflichtungen für sich selbst und für die Kinder wahrzunehmen. Auch die Familienhelferinnen sind in diesem Bereich tätig.