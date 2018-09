Rottweil Familien in Not an die Hand nehmen

Kreis Rottweil. Wenn ein Elternteil oder gar ein Kind lebensbedrohlich erkrankt, dann gerät der Alltag der betroffenen Familien häufig aus den Fugen. Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst der Maltester im Kreis Rottweil bietet in dieser Situation Hilfe an. Seit Kurzem hat Sigrun Butschek ihr Büro in der Johanniterstraße 35 in Rottweil. Sie koordiniert die "Einsätze" des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes. Bei ihr laufen die Fäden zusammen, wenn es darum geht, für betroffene Familien Hilfe und Unterstützung anzubieten. Seit einem Jahr gibt es das Angebot der Malteser im Landkreis Rottweil. Sterben, Tod und Trauer stehen bei den betroffenen Familien meist im Mittelpunkt des Alltags. Butschek und ihr Team aus elf Ehrenamtlichen sorgen dafür, dass es gelingt mit den Familien wieder gemeinsam nach vorne zu schauen, den Alltag zu organisieren und Hilfe und Unterstützung dort anzubieten, wo sie notwendig ist. "Wenn ein Familienmitglied in der Klinik ist, dann stehen oft Fahrten dorthin an und Alltagstermine wie Fußball, Musikunterricht oder dergleichen werden zurückgestellt. Das ist nicht immer einfach für Geschwisterkinder", berichtet Sigrun Butschek aus ihrem Arbeitsalltag. Häufig wüssten Familien auch gar nicht, welchen Anspruch auf Unterstützung sie hätten. Und genau hier setzt der Dienst der Malteser an. "Wir sind Ansprechpartner für die Eltern, aber auch für die Kinder und Jugendlichen in den Familien", erklärt die Koordinatorin. Wenn eine Familie bei ihr Unterstützung anfordere, dann gehe sie zunächst zu einem Erstgespräch zu der Familie und man überlege gemeinsam, wie die Unterstützung aussehen könnte, erzählt Sigrun Butschek. In der Regel werde die Familie dann einmal pro Woche unterstützt. Die Ehrenamtlichen werden im Vorfeld umfassend ausgebildet und auf die Einsätze vorbereitet. "In 120 Stunden erhalten sie eine spezielle Qualifikation", erzählt Butschek, die ihr Team selbst schult. "Ziel der Schulung ist es, dass die Leute selbst merken, ob sie sich die Aufgabe zutrauen, und auch wir merken, ob sie geeignet sind." Die Alltagsstruktur der Familien aufrecht zu erhalten sei oberstes Gebot. "Wir basteln oder backen mit den Kindern, übernehmen auch mal einen Fahrdienst und stehen bereit für Gespräche und Fragen". Wichtig sei die Familien auf den drohenden Schicksalsschlag gut vorzubereiten. "Ab Diagnosestellung können wir gerufen werden", betont Sigrun Butschek. Die Begleitung könne dann über Jahre hinweg andauern. Wichtig ist ihr, dass das kostenlose Angebot unbürokratisch und unkompliziert sei. Sigrun Butschek sei zudem im Landkreis mit anderen Institutionen gut vernetzt und könne im Bedarfsfall auch weitergehende Unterstützung hinzuorganisieren. Die Ehrenamtlichen treffen sich regelmäßig zu Gruppenabenden, tauschen sich über ihre Einsätze aus und erhalten auch Supervision.