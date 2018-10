Rottweil Falscher Stromableser blitzt ab

Rottwei - Nicht hinters Licht führen ließ sich ein 95-Jähriger, als am Freitag ein Betrüger sich als angeblicher Stromzählerableser der Stadtwerke Eingang in die Wohnung verschaffen wollte. Die unbekannte Person behauptete am Telefon, Mitarbeiter der Stadtwerke Rottweil zu sein und noch am selben Abend in die Wohnung zu müssen, um aufgrund einer anstehenden Tarifänderung die Stromzähler abzulesen.