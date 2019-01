Rottweil Fahrzeuge haben ein Kalkproblem

"Es gibt ein Kalkproblem an den Fahrzeugen", erklärt Stadtbrandmeister Frank Müller auf Nachfrage. Wie aus Feuerwehrkreisen zu hören ist, gehe das soweit, dass man nach dem Abspritzen der Fahrzeuge wegen des verbleibenden Kalkschleiers kaum noch aus den Fenstern schauen könne. Und auch die eingebauten Druckspeicher litten unter dem kalkhaltigen Wasser, das aus der Leitung kommt.

Bereits im alten Feuerwehrhaus in der Schlachthausstraße war eine Enthärtungsanlage aufgrund des kalkhaltigen Leitungswassers notwendig gewesen. "In Rottweil sind je nach Standort durchaus unterschiedliche Wasserhärten vorhanden", betont die Abteilung Hochbau. Deshalb habe man in Abstimmung mit der städtischen Gebäudewirtschaft erst einmal abwarten wollen, ob für die Feuerwehr durch die Wasserhärte ein Problem entstehe. "Dies auch, um vermeidbare Bau- und auch laufenden Kosten zu produzieren" – denn auf der Wunschliste stand die Anlage schon vorher. Die ENRW gibt in ihrer Trinkwassertabelle für den Bereich Rottweil einen Wert mit 17,9 °dH (Grad deutscher Härte) – also hartes Wasser an.

Nun also soll die Anlage nachgerüstet werden. Die dafür vorgesehenen Kosten sind mit 8000 Euro überschaubar. Eine Wiederverwertung der Anlage aus der Schlachthausstraße kommt allerdings nicht infrage, wie die Stadt betont. Sie sei zu klein dimensioniert und hätte durch eine zweite Anlage ergänzt werden müssen. Dadurch wäre ein erhöhter Installations- und Wartungsaufwand und vielleicht auch ein höherer Reparaturbedarf entstanden.