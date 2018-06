Rottweil Fahrradtour bringt Erkenntnisse

Die Ortsvorsteher RolfSchwaibold (Feckenhausen), Kendy Scharein (Neukirch) und Eugen Mager (Zepfenhan) sowie Ortschaftsratsmitglieder standen für Informationen bereit. Beeindruckt zeigten sich die CDU-Stadträte vom qualitätsvollen Wohnen in den Teilorten. Ergänzend wurden die Flächen in Augenschein genommen, die bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans für Wohnbebauung vorgesehen sind. Als gutes Beispiel empfanden die Fraktionsmitglieder den neu angelegten Sportplatz in Zepfenhan, den auch die Jugend aus anderen Ortschaften nutzt. Außerdem wuchs die Erkenntnis mit, dass manche Radwegverbindung durchaus eine Verbesserung verträgt.