Rottweil Fahrgäste in Bahnhof-Wartesaal eingeschlossen

Kreis Rottweil - So stellt man sich den Beginn eines gemütlichen Feierabends sicherlich nicht vor. Es Dienstagabend, es ist kalt und dunkel, man steht am Bahnhofsgleis in Rottweil und wartet auf den Zug. Dann passiert etwas, was immer mal wieder vorkommt. Der Zug in Richtung Stuttgart fällt aus. Am Dienstagabend trifft es gleich zwei Relationen – die 18.16- und die 19.17-Uhr-Verbindung.