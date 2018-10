Rottweil. Beim Abbiegen auf ein Grundstück an der Durschstraße in Rottweil hat ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer am Samstagabend ein dreijähriges Kind übersehen und dieses umgefahren. Das kleine Mädchen wurde dabei laut Polizeibericht schwer verletzt und musste nach einer Erstbehandlung durch die Rettungskräfte in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht werden. Das Mädchen war an diesem Abend kurz nach 19 Uhr zusammen mit dem Vater und zwei Geschwistern auf dem Gehweg der Durschstraße unterwegs. Während der Vater mit einem Kleinkind und einem achtjährigen Kind vorausging, hielt sich das kleine Mädchen einige Meter hinter der Familie auf dem Gehweg auf.