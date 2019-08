Rottweil Fahrer schläft ein und baut schweren Unfall auf B 27

Gegen 16.10 Uhr fuhr ein 37-jähriger Autofahrer mit seinem Audi auf der Bundesstraße in Richtung Schömberg. Nach der Abzweigung nach Zepfenhahn nickte er in einer langgezogenen Rechtskurve kurz ein. Deswegen geriet sein Audi auf den linken Fahrstreifen, wo ein Golf entgegenkam. Der 57-jährige Golffahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Golf wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße gestoßen. Er kam unterhalb einer kleinen Böschung auf einem landwirtschaftlichen Weg zum Stehen. Den Audi drehte es nach dem Zusammenstoß mehrfach, bevor er nach rund 50 Metern am linken Straßenrand stehen blieb.

Beide Insassen des Golfs sowie der Unfallverursacher wurden schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Versorgung wurden alle drei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die B 27 war mehrere Stunden voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.