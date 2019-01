Rottweil Facetten einer ungewöhnlichen Frau

Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Durch Filme wie "Frühstück bei Tiffany" oder "Sabrina" wurde sie zu einer Film-Ikone, die bis heute ihre Strahlkraft nicht verloren hat: Audrey Hepburn. Doch wer war sie wirklich, was hat sie bewegt?

Damit befasst sich Sigrid Behrens Stück. Es gibt Einblicke in das Leben dieser beeindruckenden Schauspielerin, schaut hinter die Fassade und zeigt die vielen Facetten einer außergewöhnlichen Frau.

Unter der Regie von Birgit Voigt führt Daniela Michel als Audrey durch das Seelenleben des Stars. Michel, in Hamburg an der Stage-School als Musicaldarstellerin ausgebildet, begeisterte die Zuschauer im Kindertheaterstück "Heidi trifft Odysseus im Zug von Frankfurt nach Scesaplana" mit ihren Gesangs- und Tanzkünsten. Jetzt ist sie in ihrem Solostück als Audrey Hepburn zu erleben.