Rottweil Ex-Raser warnt vor illegalen Tunern

Im Gespräch prangert er an, das es zu viele illegale Tuner im Bereich Rottweil gäbe. Und die Polizei würde es nicht kümmern. Die wäre zwar durch allgemeine Verkehrskontrollen regelmäßig wahrnehmbar, aber als illegaler Tuner müsse man sich in Rottweil nicht fürchten. Lieber wären die Beamten auf Streife in den 30er-Zonen der Stadt.