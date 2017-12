Rottweil Es wird etwas teurer

Rottweil. Der Gesamtelternbeirat hat in seiner ersten Sitzung dem Bericht zufolge über die Preiserhöhung der Schulverpflegung diskutiert. Bisher kostet das Komplettmenü an den Rottweiler Schulen 3,65 Euro. Doch der Donau­eschinger Caterer Roland Gleichauf, der sowohl die Schulen als auch die Mensa bei den Gymnasien und der Realschule beliefert, signalisierte, zu dem Betrag nicht mehr liefern zu können.

Gestiegene Lebensmittelpreise sowie rechtliche und hygienische Vorschriften sorgten für deutliche Preissteigerungen. Bernd Pfaff, Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung, machte deutlich, dass er davon ausgehe, dass Gleichauf bis zu den Sommerferien weitermache, allerdings zu einem höheren Preis.

Die Stadtverwaltung sei mit dem Betreiber von Happy Crazy übereingekommen, ab Januar den Preis zu erhöhen. Das Menü an den direkt belieferten Schulen in Rottweil kostet dann 4,30 Euro. Ebenso an der Mensa, wo die bisher geltenden Rabattmöglichkeit von zehn Prozent über den Kauf von zehn Essenschips bestehen bleiben soll.