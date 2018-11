Rottweil Es weihnachtet sehr

Rottweil (cor). Spätestens jetzt ist in der Rottweiler Innenstadt auf den ersten Blick klar, dass Weihnachten mit großen Schritten naht: Der Betriebshof hat am Dienstag den Weihnachtsbaum auf dem Kapellenplatz in Position gebracht. Die stattliche Weißtanne misst zwischen neun und zehn Metern und wurde im städtischen Wald geschlagen – genauer gesagt im "Spittelstann", wie Stadtpressesprecher Tobias Hermann auf Anfrage informiert. In früheren Jahren habe es vereinzelt auch schon Weihnachtsbäume gegeben, die von Privatleuten gespendet wurden.