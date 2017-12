Rottweil "Es war eine tolle Herausforderung"

Und immer noch ist das Unternehmen im Wachstum begriffen, so dass auch die Gebäude in der Rheinwaldstraße wieder eng werden. Im Zimmerner INKOM wurde das Unternehmen bei der Grundstückssuche fündig und baute ein Lager-, Logistik- und Bearbeitungszentrum, das im Jahr 2013 bezogen werden konnte. Derzeit entsteht dort auch ein Bürogebäude, bei dem erst kürzlich Richtfest gefeiert wurde. Im nächsten Jahr kann dann auch die Verwaltung nach Zimmern umsiedeln, so dass das gesamte Unternehmen wieder an einem Standort beheimatet ist. "In Zimmern haben wir eines der bedeutendsten Stahlhandelslager gebaut", so Ketterer. Hier seien die modernsten Regalanlagen für Bleche zu finden. Zudem setze man stark auf Automatisierung, die Kunden werden "Just in Time" beliefert. 200 Kunden pro Tag werden im Schnitt angefahren. Und so habe man auch in ein modernes Logistikprogramm investiert.