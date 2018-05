Rottweil Es sind Goritzkis letzte Sommersprossen

In diesem Jahr hat er in seinem "daniel schnyder quartet" versierte Schweizer Jazzmusiker versammelt und konzentriert sich unter dem Titel "Just friends" neben eigenen Stücken auf Legenden des Jazz wie Cole Porter, Duke Ellington, Chick Corea und Thelonious Monk.

"Brasilien, Brasilien!!" heißt es drei Tage später, am Sonntag, 24. Juni, wenn Elisa Goritzki, in Brasilien lebende Tochter des Intendanten und ebenfalls regelmäßiger Gast bei den Sommersprossen, aus Salvador da Bahia ihre "Grupo Patuscada" und damit südamerikanisches Flair nach Rottweil mitbringt.

Ganz gegensätzlich, geradezu puristisch wird das darauffolgende Konzert am 26. Juni in der Ruhe-Christi-Kirche. Im intimen Rahmen der kleinen, barocken Kirche führt der Cellist Johannes Goritzki, Mitbegründer des Rottweiler Festivals, mit J. S. Bachs Cello-Solosuiten Nr. 2, 3 und 4 seine 2016 begonnene "Quintessenz" fort.

Bereits am nächsten Tag, 27. Juni, um 20 Uhr, sind im Jugendstilsaal des Rottenmünsters "Meisterwerke" zu hören. Ein hochkarätiges Bläserensemble präsentiert das "Mladi" (Jugend) betitelte Sextett von Leoš Janácek, gefolgt von Mozarts Quintett Es-Dur KV 452. Auch die beiden letzten Konzerte finden im stimmungsvollen Rahmen des Jugendstilsaals statt. Ein tierisches Vergnügen lässt das fünfte Konzert "Animals in Music" erwarten.

Am Samstag, 30. Juni, um 19 Uhr erwartet die Besucher ein ganzes Bestiarium. Im Mittelpunkt des Konzerts steht C. F. D. Schubarts Gedicht "Die Forelle", das 1817 von Franz Schubert vertont wurde. Das kleine Lied ging um die Welt und entwickelte sich zum regelrechten Hit, als Schubert es in seinem "Forellenquintett" erneut aufgriff.

Um die Forelle während des Abends nicht so ganz allein zu lassen, suchte der Intendant mit seinen Mitstreitern eine bunte Tiergesellschaft verschiedener Komponisten zusammen, um sie für ihren großen Auftritt bei Laune zu halten: Auf eine kleine Froschmusik folgen Heuschrecken und Wespen, Vögel, Ameisen, eine tanzende Ziege, eine zerstreute Brillenschlange und ein majestätisch dahingleitender Schwan.

Beim sechsten und letzten Konzert werden kammermusikalische Perlen zu hören sein: als erstes Beethovens Duo Es-Dur für Viola und Violoncello mit dem Titel "Duett mit zwei obligaten Augengläsern" – daher auch der Titel des Konzerts, "Augengläser". Es folgt Mozarts Quartett F-Dur KV 370 und zum Abschluss Beethovens Klavierquartett Nr. 3 c-Moll op. 60.

Die breite Unterstützung durch die Bevölkerung ist eine weitere Besonderheit der Rottweiler Sommersprossen und manifestiert sich speziell im Verein "Freundeskreis Sommersprossen", der den Organisatoren des Kulturamts tatkräftig zur Seite steht.

Bis 18 Jahre freier Eintritt

Ausdrücklich gewünscht ist die Ermöglichung des Konzertbesuchs für Kinder und Jugendliche. Diese haben bis 18 Jahre freien Eintritt, ältere Schüler und Studenten zahlen den halben Preis. Für die treuen Konzertbesucher gibt es wie immer den Festivalpass (zu erwerben nur in der Tourist Information Rottweil), mit dem man für 99 Euro bei allen sechs Konzerten Plätze in der besten Kategorie erhält. Ab sofort sind Karten im Vorverkauf erhältlich, die Flyer liegen kostenlos aus.

Weitere Informationen: www.sommersprossen-rottweil.de