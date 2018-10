Rottweil "Es ist Licht am Ende des Tunnels"

Während sich die Stadträte in nicht öffentlichen Sitzungen immer wieder mit dem Thema beschäftigen, warten die Rottweiler Bürger auf ein Signal nach wie vor: Es gibt bislang keinen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, dass für das Alte Spital eine Nachfolgenutzung als Hotel angestrebt werden soll. "Wir sind nicht so vorangekommen, wie wir ursprünglich gehofft haben", bestätigt Tobias Hermann: "Wir sind da noch in einem schwebenden Zustand", spricht der Pressesprecher der Stadt Rottweil die Situation an, dass über die Suche nach möglichen Nachfolgenutzungen die Frage aufgekommen sein, ob dort ein Hotel denkbar wäre. "Und eigentlich sind wir noch im Modus, dies zu prüfen."

Für die weiteren Überlegungen kündigt Hermann aber an: "Es ist Licht am Ende des Tunnels", sprich das Gremium wird sich in absehbarer Zeit öffentlich überlegen müssen, wie die Zukunft des Alten Spitals aussehen soll. Unter anderem war dort ja das Thema Wohnen in der Priorisierung hoch gesetzt.