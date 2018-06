Rottweil Es gibt genügend Plätze

Rottweil. Es "ist kein Zufall", stellte Fachbereichsleiter Bernd Pfaff in der Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschusses gestern Abend klar: Dass Rottweil in Sachen Kinderbetreuung ein Angebot präsentieren kann, auf das andere Kommunen neidisch blicken, ist über Jahre entstanden. Pfaff dankt den Stadträten daher für das Vertrauen in die Schulverwaltung. Ein Beispiel: Während das Land den Kommunen empfiehlt, für 35 Prozent der Ein- bis Dreijährigen Krippenplätze bereitzuhalten, erreicht die Stadt hier eine Quote von annähernd 50 Prozent.

Die Belegungszahlen zeigen, dass Rottweil damit den richtigen Weg eingeschlagen hat. Dass in Göllsdorf 30 Krippenplätze – im "Spatzennestle" und in der "Pusteblume" – hinzugekommen sind, spiegelt den Bedarf wider. Indes macht Pfaff auch keinen Hehl daraus: "Das schlägt sich im Haushalt nieder."

Anhand der Voranmeldungen hat das Team um Sabine Flaig bei der Stadtverwaltung für September einen Überhang von 31 Krippenplätzen errechnet. 164 Plätze sind es in den Kindergärten für die über Dreijährigen. "Die werden sich im Lauf des Kindergartenjahres weiter füllen", erklärt Flaig den Ausschussmitgliedern. Dieser Puffer werde also gebraucht. "Wir können den Rechtsanspruch gut erfüllen", pflichtet sie ihrem Fachbereichsleiter bei.