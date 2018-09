Rottweil "Es geht wieder weg"...von wegen!

Rottweil. In ein bis drei Jahren sollte alles wieder weg sein – das versprach damals zumindest der Tätowierer, erzählt Dieter Albrecht im Gespräch mit unserer Zeitung. Nun sind rund 25 Jahre vergangen und das sogenannte "Temptoo" ziert seinen linken Oberarm immer noch fast wie am ersten Tag. Das Motiv: ein Messer und zwei gekreuzte Rosen – in Farbe versteht sich. Die Bedeutung: Messer aller Art seien schon seit vielen Jahren sein Hobby, und er schenke all seinen Liebschaften grundsätzlich zwei rote Rosen als Zeichen seiner Zuneigung, so Albrecht.

Eine spaßige Idee

"Eines Tages waren wir mit unserer Clique unterwegs und sahen vor einem neu eröffneten Tattoo-Studio Werbung für "Temptoos", also Tattoos die nach gewisser Zeit von selbst wieder weg gehen", beschreibt der 53-Jährige. Schnell stand also die Idee im Raum, dass sich die Mitglieder der Gruppe unterschiedliche "Temptoos" stechen lassen, erinnert sich Albrecht und erklärt weiter: "Der Tätowierer versicherte uns damals, dass das Ganze nur von kurzer Dauer sei und so sahen wir kein großes Risiko in unserer Aktion".