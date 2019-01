Rottweil Es geht vom Bodensee bis zum Feldberg

Die Ostermontagswanderung führt am 22. April nach Schramberg. Der Premiumwanderweg "Schramberger Burgenpfad" verläuft über die Falkensteiner Kapelle, Ruine Falkenstein zur Ruine Hohenschramberg. Am 26. Mai geht es mit der Frühjahrswanderung an den Bodensee zur Halbinsel Höri. Die Wanderstrecke führt von Horn nach Öhningen durch die wildromantische Klingenbachschlucht.

Mit der Sommerwanderung rund um den Belchen an Pfingstmontag folgt ein Abstecher auf einen beliebten Gipfel des Südschwarzwalds. Den höchsten Berg des Schwarzwaldes, den Feldberg, möchten die Wanderer des TV Neufra in sechs Etappen erreichen. Die ersten drei Etappen vom 13. bis zum 15. Juli führen von Neufra nach Weilersbach und Herzogenweiler nach Furtwangen. Im kommenden Jahr soll dann der Feldberg erreicht werden.

Vom 23. bis zum 25. August folgt die Bergtour "Heilbronner Weg" bei Oberstdorf, einer der schönsten und beliebtesten Höhenwege in den Alpen. Vom 30. August bis zum 1. September folgt ein weiterer Höhepunkt im Wanderjahr: Der Pfälzer Weinsteig, ein Rendezvous von Wald und Wein. Die Wanderstrecke beginnt in Deidesheim und führt über Neustadt und Maikammer nach Burrweiler. Die Route führt am Trauf des Pfälzer Waldes entlang und bietet herrliche Blicke auf die Weinberge der Südpfalz. Dabei liegen auf dem Pfad einige interessante Objekte wie das Hambacher Schloss, die Kropsburg, das Friedensdenkmal und die Ludwigshöhe.