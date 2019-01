Rottweil Es gehen Risse durch die Kirche

Rottweil-Neukirch. Deutlich sichtbare Risse ziehen sich durch die Südwand der Kirche St. Peter und Paul. Der Grund: Trockenheit. "Die Tonschicht im Boden schwindet in trockenen Sommern", erklärt Kirchenpfleger Andreas Schmötzer. Die Fundamente geben dann nach und so komme es zu den Rissen. Zusätzlich wurde die Austrocknung durch Säuleneichen begünstigt, die dem Boden viel Feuchtigkeit entziehen und die Austrocknung verstärkten, so Schmötzer. Die Bäume wurden mittlerweile gefällt. Auch eine angrenzende Straße, die vor zehn Jahren saniert wurde, habe das Erdreich für die Kirche ungünstig verändert. Die Nordwände hingegen weisen keine bedenkliche Risse auf.

Die Risse durchziehen die Mitte der Südwand, die an den Seiten deutlich stabiler ist. Die Gegenmaßnahme kommt vom Boden her: "In den Untergrund wird Harz reingepresst, der das Fundament aushärtet und die Tonschicht überspannt. Das Material quillt dann auf, die Risse gehen zu", erklärt Schmötzer. Der Untergrund sei dadurch gesichert. Auch über eine Drainaige werde der Boden zusätzlich mit Wasser versorgt. "Der Effekt ist schon sichtbar, die Risse sind kleiner geworden", so Schmötzer.

Statisch bestehe keine Gefahr, dass die Wand einstürzen könnte, versichert der Kirchenpfleger. So kann Pfarrer Timo Weber trotz Renovierungsarbeiten auch ganz normal seine Gottesdienste in der Gemeinde feiern, die weniger als 600 Katholiken zählt.