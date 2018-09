Rottweil Es darf ein bisschen mehr sein

Rottweil. "Verehrte Kundschaft, aus gegebenem Anlass haben wir ab sofort Montag bis Mittwoch nur morgens geöffnet", informiert ein Schild die Kunden. Bislang hatte Haas von Montag bis Freitag von 7 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Nun fallen zwölf Stunden weg. Schuld ist der Mangel an Personal. "Das Problem gibt es schon länger, aber dass es so extrem ist, habe ich noch nie erlebt", meint Gerd Haas, der seit 1986 Metzger ist und seit 2004 sein Geschäft in der Hochmaiengasse hat. Vor allem das Verkaufspersonal sei das Problem.

Dabei beschäftigt Haas derzeit sieben Mitarbeiter im Verkauf – klingt nach viel, ist aber angesichts von 450-Euro- und Teilzeitbeschäftigungen zu wenig für den Betrieb. Auch in Sachen Metzgerlehre sieht es mau aus.

Aktuell hat Gerd Haas noch einen Lehrling im dritten Jahr bei sich, doch einen Nachfolger gibt es noch nicht. "Ich hatte eine Interessierte, die auch schon ein Praktikum bei uns gemacht hat, aber sie ist dann doch abgesprungen", erklärt Haas. Er sei auch bereit dazu, mehrere Lehrlinge aufzunehmen, doch es mangelt an Interessenten.