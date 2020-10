Rottweil Erstklässler der Konrad-Witz-Schule in Corona-Quarantäne

Die Kinder seien dadurch als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft worden und müssten sich in häusliche Quarantäne begeben. Die Behörde rät dringend dazu, die Erstklässler testen zu lassen – über den Hausarzt oder vorzugsweise über eine Coronaschwerpunktpraxis, wie es in dem Schreiben an die Eltern heißt.

Betreuungspersonen in häuslicher Absonderung