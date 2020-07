Rottweil Erster Meilenstein im Prozess um illegale Nagelstudios

Neben den beiden 54 und 47 Jahre alten Brüdern sitzen auch zwei ihrer Nichten auf den wegen Corona weit auseinander gezogenen Anklagebänken: die 31-Jährige aus Rottweil und ihre 37-jährige Schwester aus Dülmen im Münsterland. Die Rottweilerin soll die Geldströme der Bande durch Bankkonten und Mietverträge gelenkt haben. Die vier Verwandten sowie zwei weitere Angeklagte aus Ostwestfalen und dem Ruhrgebiet sitzen alle in Untersuchungshaft. Die Behörden haben sie in verschiedenen Gefängnissen quer durch NRW untergebracht. So fahren an jeden Prozesstag gepanzerte Wagen aus Bochum, Bielefeld, Dinslaken, Hamm und Dortmund am Gericht vor. Nur der 47-jährige Angeklagte sitzt in der JVA Münster.

Die Post der Inhaftierten wird überwacht. So verlasen die Richter gestern einen beschlagnahmten Brief der 37-jährigen an die 31-jährige Vietnamesin. Darin bedauert die Angeklagte, ihre jüngere Schwester in die Sache mit hineingezogen zu haben.