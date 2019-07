Rottweil Erster Elektro-Bus rollt durch Stadt

Fördergelder in Höhe von 1,3 Milliarden Euro wären für den elektrobetriebenen Stadtbusverkehr bereit gestellt worden. Doch die Gelder flössen nur spärlich. Die Städte wären interessiert, weiß Köberle von vielen Ausschreibungen. An der Realisierung hapere es noch.

Dieselbetriebene Stadtbusflotte erneuern

Anders in Rottweil. Stadtbuschef Hans Keller scheute sich noch nie davor, die Vorreiterrolle zu übernehmen. Wirtschaftlichkeit und Ökobilanz erklärt er dabei als stets maßgeblich. Vorsichtig bleibt er dennoch. In zwei Jahren werde die derzeitige dieselbetriebene Stadtbusflotte erneuert. Ob dann tatsächlich seine 14 Stadt-Busse in E-Technologie durch Rottweil fahren, teste er das nächste halbe Jahr, sagt Keller. Zuversichtlich ist er. "Ich bin davon überzeugt, dass ich mit dem Fahrzeug absolut zufrieden sein werde." Die Garage für ein geplantes Blockheizkraftwerk, das den Omnibus-Unternehmer dann als Stromproduzent autark machen wird, stehe bereit.