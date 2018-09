Rottweil Erste-Hilfe beim Hamster

Rottweil. Am Freitag, 28. September, um 16.15 Uhr startet die Kinderuni im Festsaal der Gymnasien mit der Vorlesung "Wenn ein Haustier einzieht" ins neue Semester. Die Tierärztin Diana Engesser wird den Studenten allerlei darüber erzählen, was es zu beachten gilt, wenn man sich ein Haustier anschaffen möchte. Sie gibt Tipps wie man sich am besten auf Hund, Katze, Maus oder Kaninchen vorbereiten kann und informiert darüber, wie viel Zeit ein Tier in Anspruch nimmt, denn meist reicht Stallausmisten oder Gassigehen nicht aus.

Mit dabei hat Diana Engesser ihren Hund Sancho, der mittlerweile zehn Jahre alt ist. Am praktischen Beispiel möchte die Tierärztin, die in der Kleintierpraxis Breuer in Schwenningen arbeitet, den Kindern auch gleich zeigen, was man tun muss, wenn dem Tier etwas fehlt. Sie vermittelt den Kindern einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs. Puls fühlen, oder Herztöne abhören gehören beispielsweise dazu.

Diana Engesser ist nur eine von vier Dozenten, die im neuen Semester für spannende Vorlesungen sorgen werden. Das Vorbereitungsteam um die beiden Vorsitzenden Frank Huber und Ralf Graner hat wieder viele spannende Themen und passende Dozenten ausgewählt. "Wir möchten unseren Studenten viel Interessantes bieten. Die Kinderuni könnte man auch als ›Sendung mit der Maus zum Anfassen‹ beschreiben", sagt Frank Huber. Die Kinderuniversität sei für alle interessierten Kinder von acht bis 13 Jahren offen. "Es gibt keinerlei schulische Voraussetzungen. Allerdings ist es hilfreich, wenn die Kinder ein gewisses Maß an Neugierde mitbringen und Lust haben die Welt zu entdecken", lädt Huber ein.