Rottweil Erschütternd: zehn neue Corona-Todesfälle

Wie konnte es dazu kommen? Dieser Frage treibt auch das Gesundheitsamt und die Landkreisverwaltung um. Laut der stellvertretenden Leiterin des Gesundheitsamts, Petra Sostak, sei es nicht das Problem, dass es einzelne Hotspots gebe. Einträge in Heimen spielten eine Rolle, so Sostak, eine Rolle spielten auch Familien, ebenso Schulen und Kindergärten.

Zudem, so der Hinweis, werde offensichtlich im Kreis Rottweil überproportional viel getestet. Viele Fälle würden erkannt, noch bevor die Betroffenen Symptome zeigten. Das sei bei fast 60 Prozent der Fall. Wie hoch die Zahl der Testungen und dabei die Positivrate seien, könne indes nicht gesagt werden, da das Gesundheitsamt selbst keine Befunde entnehme und es keine Meldepflicht für die Stellen gebe, die Abstriche vornähmen.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel hat noch eine andere Quelle ausfindig gemacht: ein zu laxer Umgang mit Vorschriften und Regeln. Man könnte das mit Disziplinlosigkeit umschreiben. Beispiele: An Bushaltestellen würden Wartende oftmals nicht die zwingend vorgeschriebene Maske tragen. Michel verweist auf einen Gastwirt, der verbotenerweise heimlich fünf Gäste bewirtete. Er flog auf – wir berichten in unserer Dienstagsausgabe darüber.

Michel appelliert noch einmal eindringlich an die Bewohner des Landkreises, die Regeln zur Eindämmung des Virus’ einzuhalten und sich Reisen und Besuche über die Feiertage gut zu überlegen. Man müsse nicht alles machen, was erlaubt sei. "Jeder Kontakt ist ein Risiko", so Michel. Michel geht davon aus, dass ein Höchststand an Infektionen über den Jahreswechsel erreicht werde. Auch schließe er einen weiteren Anstieg bei der Inzidenz nicht aus. Er hofft, dass die Infektionszahlen ab der zweiten Januarwoche zurückgehen.

Die Vorbereitungen für das Kreisimpfzentrum in der Stadthalle Rottweil laufen auf Hochtouren, berichtet der Erste Landesbeamte Hermann Kopp. Die Übergabe mit der Stadt Rottweil sei geregelt, am 28. Dezember werde mit dem Aufbau begonnen, dieser solle am 4. Januar abgeschlossen sein, um am 15. Januar mit dem Impfen beginnen zu können. Gedacht ist, nach einer Anlaufphase, zwischen 750 und 800 Personen am Tag zu impfen.