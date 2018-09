Rottweil "Ernstfall im Stall"

Lange schien es, als wären die atomaren Drohszenarien des Kalten Krieges Geschichte. Nun erfahren sie neue Aktualität. Sollte man langsam wieder übers Bunkerbauen nachdenken? In der Performance "Der Ernstfall" bereiten Johann Reißer (Rottweiler Stadtschreiber 2014) und Christoph Marko auf den Worst Case vor. Sie verwandeln den "Stall 27" in einen Übungsbunker, in dem Drohkulissen der Vergangenheit auf schöne neue Bunkerwelten unserer Tage treffen, handfeste Bunkerberatung stattfindet und Rottweils Bunker begutachtet werden. In einem Reigen aus Szenen, Live-Musikstücken und Filmsequenzen werden die Zuschauer in Unterwelten des Krieges entführt. Ernst und Ironie, Realität und Fiktion verschwimmen, wenn es zu Begegnungen mit Bunker-Immobilienhaien und eingebunkerten Militärs, mit Hobby-Bunkerbauern und dem Bunker-Bazi kommt. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, ermäßigt acht Euro.