Rottweil Erneut Animal Hoarding: 13 junge Katzen beschlagnahmt

Jörg Hauser, Leiter des Veterinär- und Verbraucherschutzamtes am Landratsamt, sagte auf Anfrage unserer Zeitung, dass bei der Familie, die dem Amt schon lange nicht unbekannt ist, eine Nachkon­trolle stattgefunden habe. Die Familie hat gegen die Auflagen der Behörden verstoßen und hielt ohne Erlaubnis wieder Tiere, wenn auch nicht in der Dimension wie im Frühjahr. Das Amt hatte einen Hinweis bekommen, dass die Familie in ihren zwei Wohnungen im Kreis Rottweil wieder Katzen züchtet, obwohl ihr das bis auf Weiteres untersagt ist.

Katzen in Tierheime gebracht

Für die Kontrolle hatten die Polizisten und Mitarbeiter des Veterinäramts einen Durchsuchungsbeschluss. "In den zwei Lokalitäten haben wir jeweils zehn und drei junge Katzen beschlagnahmt", so Hauser. Die Tiere seien insgesamt in einem ordentlichen Zustand gewesen, nur vereinzelt sei es ihnen nicht so gut gegangen. Sie wurden in umliegende Tierheime im Kreis gebracht, wo sie nun versorgt werden.