Rottweil Ernährung ist entscheidend

Kreis Rottweil. "Das hast du toll gemacht – dafür gibt’s jetzt was Süßes!" Eine leckere Belohnung für die gute Leistung, ein süßes Trostpflaster, wenn das Knie aufgeschürft ist: Beides erscheint nicht ungewöhnlich. Und doch birgt es Gefahren, wie Klaus-Peter Wagner, Facharzt für Diabetologie und Sektionsleiter der Geriatrie in der Helios Klinik Rottweil, zum Weltdiabetestag erklärt.

Der Typ-2 Diabetes betrifft mit 80 bis 90 Prozent aller Diabetiker den größten Teil. Er ist die oft zitierte "Wohlstandskrankheit", die meist im höheren Alter auftritt. Aber: "Auch Kinder und Jugendliche sind vor Diabetes nicht geschützt!", weiß der Oberarzt. Dabei spielt die Ernährung eine wesentliche Rolle. Je "süßer" wir leben, umso höher ist die Gefahr, an Diabetes zu erkranken. "Wer als Kind regelhaft Süßes als Belohnung oder zum Trost bekommt, wird dieses Essverhalten beibehalten – und als Erwachsener sowohl in angenehmen als in auch stressigen Situationen zum Schokoriegel oder zum Kuchen greifen". Oder, im schlimmsten Fall, bei extrem ungesunder Ernährung schon in jungen Jahren an Diabetes erkranken. Wichtig ist, die Erkrankung frühzeitig zu entdecken, um eventuelle Folgeerkrankungen wie Übergewicht, Nierenschäden oder sogar Erblindung zu vermeiden.

"Bemerken Sie bei sich oder bei einem Familienmitglied Auffälligkeiten wie übermäßigen Durst, häufiges Wasserlassen, ein anhaltendes Schlaffheitsgefühl oder eine erhöhte Neigung zu Infektionen, sollten Sie diese Symptome vom Arzt abklären lassen", rät Wagner. Sollte bei der Untersuchung festgestellt werden, dass eine Erkrankung vorliegt, gilt es, den richtigen Umgang damit zu finden. "Ein offener Umgang mit der Erkrankung, Rückhalt und Verständnis sind in dieser Situation extrem wichtig", betont der Mediziner.