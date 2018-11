Rottweil Erlebnisreiche Tage im französischen Taizé

Highlights waren die Besuche und das Singen in den alten romanischen Kirchen von Taizé und Ameugny. "Wie wird man Bruder in Taizé? Ist es nicht langweilig, dreimal am Tag zu beten? Kochen die Brüder selber? Wie gehen die Brüder mit dem Zölibat um, wenn sie oft mit jungen Menschen zusammen sind?" Diese und andere Fragen konnten die Jugendlichen Bruder Jeremia stellen, der sich extra Zeit für ein Gespräch mit der Gruppe aus Rottweil nahm und bereitwillig auf die Anliegen der Jugendlichen einging.

Neben den zahlreichen Erlebnissen trugen die Gemeinschaft mit so vielen anderen gleichgesinnten Jugendlichen, das gute Essen, Spiele in der Freizeit und vieles mehr ebenso zu einer guten Atmosphäre und einem gelungenen Aufenthalt bei.